Köpekten korkup yola fırlamıştı: Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme

Abone Ol google-news

Köpekten korkarak yola fırlayan küçük Mahra’dan sonra yeni bir olay meydana geldi. Isparta’da 20 yaşındaki Rabia Kallı’da köpekten korkarak yola fırlamıştı. Otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Kallı’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 16:05

Isparta’da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler