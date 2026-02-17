Akademisyen bölüm başkanın odasında hakaret ve kasten yaralama eyleminde maruz kalmış, dava zaman aşımından düşmüştü: AYM ’mahkemeye erişim’ ihlali saydı!

Akademisyen Mehmet Gürbilek; 2009’da bölüm başkanının kendisine hakaret ve yaralama eylemlerine maruz bıraktığı iddiasıyla şikayette bulundu. Konya 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakim, 2011’de bölüm başkanı hakkında adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bunun üzerine Gürbilek; adli yargıda bölüm başkanı hakkında manevi tazminat davası açtı. Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı kısmen kabul edince, davalı bölüm başkanı konuyu temyiz hukukuna taşıdı.

TEMYİZDEN İSTEDİĞİ SONUCU ALAMADI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise 2014’te kararı bozdu. Yargıtay’ın kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme bozma kararına uyarak, “husumet yokluğundan” davayı reddeti. Bunun üzerine Gürbilek; idare aleyhine tam yargı davası açsa da yargılama süre aşımına uğradı. Temyiz yasa yoluna başvurulmasının ardından leyhine sonuç çıkmaması üzerine Gürbilek, 2021’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

DANIŞTAY MAHKEMEYE ERİŞİMİ ENGELLEDİ!

AYM ise başvuruyu Temmuz 2025’te karara bağladı ve dün gerekçesini Resmi Gazete’den yayımladı. AYM gerekçesinde; ise temyiz aşamasında Danıştay İdari Dava Dairesi’nin yorumunun başvurucuya külfet yükleyerek, mahkemeye erişim hakkının aşırı derece güçleştirdiğini ve bu nedenle müdahalenin ölçüsüz olduğunu kaydetti. Bu gerekçeyle Yüksek Mahkeme, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.