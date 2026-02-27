Akademisyen Emrah Gülsunar’a beraat

Sosyal medya hesabından paylaştığı anket nedeniyle bir ay tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar; "basın yoluyla suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Sosyal medya hesabından hakkında beraat kararı verildiğini duyuran Gülsunar, "Suçsuz olduğum mahkeme kararıyla tescillendi" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Peki yatarı bile olmayan bir suç isnatı sebebiyle gecenin bir yarısı evimden gözaltına alınmam, 36 gün Metris ve Silivri'de yatmam, cezaevi nedeniyle iş ve özel hayatımın mahvolmasının hesabını kim verecek? Kimse vermeyecek tabii, zaten muhalif olduğumuz için ceza asıl buydu."