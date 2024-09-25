Akaryakıt istasyonunda panik anları: Otomobil alev alev yandı!
Ankara'da, bir akaryakıt istasyonunda park halinde iken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, dün akşam saatlerinde park halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #akaryakıt istasyonu #Ankara
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