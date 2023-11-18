Akaryakıt istasyonundan 'cephanelik' çıktı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:23

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:23

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

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Ekipler, akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş. ile K.Ö.'yü gözaltına aldı.

İş yerinin deposunda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.