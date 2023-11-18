Akaryakıt istasyonundan 'cephanelik' çıktı
Adana'da, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler S.Ş. ile K.Ö. gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah saklandığı bilgisiyle harekete geçti.
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Ekipler, akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş. ile K.Ö.'yü gözaltına aldı.
İş yerinin deposunda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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