Akaryakıt istasyonundan 'cephanelik' çıktı

Adana'da, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler S.Ş. ile K.Ö. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:23
Akaryakıt istasyonundan 'cephanelik' çıktı
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah saklandığı bilgisiyle harekete geçti.

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Ekipler, akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş. ile K.Ö.'yü gözaltına aldı.

İş yerinin deposunda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. 


Adana

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