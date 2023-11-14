Plastik ambalaj fabrikasında yangın... Akaryakıt istasyonundaki araçlar uzaklaştırıldı!

Serik ilçesinde plastik kasa ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu. İşletmenin yan tarafındaki akaryakıt istasyonuna park etmiş araçların yurttaşlar tarafından iteklenerek uzaklaştırıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:07
Plastik ambalaj fabrikasında yangın... Akaryakıt istasyonundaki araçlar uzaklaştırıldı!
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde plastik kasa ve ambalaj üretiminin yapıldığı fabrikanın bahçesinde kasaların bulunduğu alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ ARAÇLAR UZAKLAŞTIRILDI!

İşletmenin yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna park etmiş ve sahibi bölgede bulunmayan araçlar, yurttaşlar tarafından iteklenerek uzaklaştırıldı.

6 itfaiye aracı, 2 su tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bahçedeki plastik kasalar yandı.


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