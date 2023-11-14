Plastik ambalaj fabrikasında yangın... Akaryakıt istasyonundaki araçlar uzaklaştırıldı!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:07

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:07

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde plastik kasa ve ambalaj üretiminin yapıldığı fabrikanın bahçesinde kasaların bulunduğu alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ ARAÇLAR UZAKLAŞTIRILDI!

İşletmenin yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna park etmiş ve sahibi bölgede bulunmayan araçlar, yurttaşlar tarafından iteklenerek uzaklaştırıldı.

6 itfaiye aracı, 2 su tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bahçedeki plastik kasalar yandı.