Akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:08

Yeşiltepe Mahallesi Modern Sanayi Bölgesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda, dün akşam saatlerinde yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, yakıt boşaltımı yapan Erdal Aktaş ile A.Ö. alevlerin arasında kalarak yaralandı. İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, A.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.