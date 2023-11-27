Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Jale Yörük (45), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:15
Akaryakıt tankerinin çarptığı 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
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Feci kaza, sabah saatlerinde Ayazpaşa Mahallesi Depo Sokak'ta meydana geldi.

Çerkezköy'de, fabrikada çalışan, 4 çocuk annesi Jale Yörük'e, yolun karşısına geçerken, G.K.'nin kullandığı 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankeri çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hayatını kaybettiği belirlenen Yörük'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, tanker sürücüsü G.K.'yi gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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