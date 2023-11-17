Barajlar alarm veriyor: Tekirdağ’da 'suyu tasarruflu kullanın' çağrısı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:32

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, yaşanan kuraklık ve beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle barajdaki su seviyesinin gerilediğini söyledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa, Marmaraereğilisi, Saray ve Malkara ilçelerinde kuraklığa bağlı su sıkıntısı yaşanacağını belirten Toprak, Naip Atatürk Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8’lere gerilediğini kaydetti. Kuraklığın yaşandığını söyleyen Toprak, “İlimizde mevsim normallerinin altında bir yağış olması ve iklim değişikliğinden dolayı önemli ölçüde bir kuraklık yaşanmakta. Buna bağlı olarak tabi yaz mevsiminde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, vatandaşlarımızda da çok fazla su kullanımı ortaya çıkmakta ve dolayısıyla su kaynaklarımızda yetersizlik ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yağış ortalamalarının altında bir yağış alıyoruz.

Dolayısıyla barajlarımızda ve yüzeysel su kaynaklarımızda çok yüksek düzeyde azalmalar yaşandı. Aynı zamanda bu kuraklık yer altı kaynaklarımızda da hızlı bir şekilde düşüşe neden olmakta. Kuyularımızda da her yıl 2 metreye varan aşağılara düşme yaşanmaktadır. Bazı ilçelerimizde su sorunumuz olmaya başladı. 2023 yılı yaz döneminde bunu önemli ölçüde yaşadık” dedi.

"YÜKSEK KESİMLERDE SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR"

Barajdaki su seviyesinin düşmesinden Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Malkara ilçelerinin etkilendiğini ifade ederek, “Süleymanpaşa ilçemiz özellikle 3 kaynaktan suyunu karşılamakta. Bunlardan bir tanesi Çorlu, Sarılar hattı, bir tanesi Muratlı Aşağısevindikli bölgesinden, kuyulardan gelen içme suyu hattımız, bir diğeri ise Naip barajımız. Biz, Süleymanpaşa ilçemizin üçte birlik su ihtiyacını Naip Barajımızdan karşılamaktayız, ancak bu da yaklaşık olarak günlük 25 bin metreküp suya karşılık gelmekteydi. Fakat bugüne geldiğimiz dönemde barajdaki su seviyesi yüzde 8’lere düşmüş durumda ve barajdan şu anda ancak yüzde 1 su alabilir duruma gelmiş bulunmaktayız.

Geri kalan suyun barajın ölü hacmi dediğimiz, barajın doğal yapısını korumaya yönelik olarak korunması gereken bir su. O nedenle şu anda biz günlük olarak 8 bin 500 metreküp su alabiliyoruz ilçemize. Bu da yeterli gelmemekte ve mahallelerimizin bazı kısımlarında özellikle üst kısımlarında günlük olarak bazı saatlerde su yetersizliği ve basınç düşüklüğüne vesile olmaktadır” diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ SUYU TASARRUFLU KULLANMALILAR"

Kuyulardan su sağlamaya çalıştıklarını belirten Toprak, “Biz bunun önüne geçebilmek için Aşağısevindikli Mahallesi'nden, kuyulardan aldığımız su miktarını diğer mahallelerimize de aktarma gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili çabalarımız var ama aktarabilmiş olsak da önemli ölçüde yaklaşık 200 litre/saniye Naip Barajı'ndan su alamadığımız için dengeli bir şekilde ilçenin tamamına su vermemiz şu an için hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış, tasarruf beklemekteyiz. Halı yıkama, araç yıkama, sokak temizliği, çim ve bahçe sulama tarzında ki faaliyetlerin tamamen bırakılması bunun yanında diğer ihtiyaçlarımızın da önemli ölçüde tasarruflu bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

"2018'DEN BU YANA SEVİYESİ DÜŞÜYOR"

Naip Barajı’ndaki su seviyesinin her yıl düzenli bir şekilde düştüğünü belirten Toprak, "Biz, Naip Barajı'nı 2018 yılından beri kullanıyoruz ve Naip Barajı seviyesi her yıl düzenli olarak seviyesi aşağı düşmektedir. Örneğin 2021 yılında Naip Barajı doluluk seviyesi yüzde 43 iken, 2022 yılında yüzde 33, 2023 yılında ise yüzde 8 seviyelerine düşmüştür” dedi.