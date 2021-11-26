Akaryakıt zammı neden ertelendi?

26 Kasım 2021 Cuma, 07:49

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki hızlı değer kaybı, pek çok üründe olduğu gibi akaryakıtta da zam dalgasına neden oldu. Geçen gün benzine 1 TL 1 kuruş, motorine 1 TL 5 kuruş ve otogaza 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti. Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ortalama 9.70 TL ve 9.80 TL seviyelerine tırmanarak, 10 TL sınırına dayandı.

Dün sabah da sektör kaynakları benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam geleceğini açıkladı. Ancak yeni zam haberinin çıkmasından 1 saat sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bunu yalanladı. EPDK, “Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil” açıklaması yaptı.

GERÇEK BAŞKA

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre; EPDK'nın yeni zam haberini yayınlamasına karşın sektör kaynakları zam kararının alındığını, ancak teknik altyapının yetersizliği nedeniyle bunun uygulanmadığını ifade ediyor.

TEPKİ BÜYÜMESİN DİYE ADIM ATILDI

İstasyonlardaki akaryakıt fiyatlarının yer aldığı tabelaların büyük çoğunluğu tek hane ana rakam, iki hane de küsurat rakam şeklinde. Çift hanelere çıkacak olan akaryakıt fiyatları nedeniyle sektörde tabela krizi yaşanacaktı. Art arda gelen zamlarla toplumda oluşan büyük tepkinin ardından bir de tabela kriziyle gündeme gelmek istemeyen yetkililerin, dünkü zammın ertelenmesini istediği iddia edildi. Tabela sorunu dışında istasyonlardaki pompa ve yazarkasaların da çift haneli fiyatlar için yazılım güncellenmesi gerekiyor. Sektör, cihaz güncellemeleri için yetkili servislerden randevu alamıyor ve yoğunluk nedeniyle 20-25 gün sonrasına randevu verilebiliyor.