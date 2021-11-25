AKP'li yurttaştan akaryakıt zamlarına ilginç yorum: Büyümemizi istemiyorlar

25 Kasım 2021 Perşembe, 14:42

Konya'da akaryakıta zam haberinde sonra petrol istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Sokak röportajı yapan Bi Haber TV, akaryakıt istasyonlarında yurttaşın nabzını tuttu. AKP'li bir yurttaşın uzun araç kuyruğu yorumu ise “Pes” dedirtti.

O yurttaş, şu ifadeleri kullandı:

“Millet akılsız. Yarın bitecek yine alacaklar. Farkeden bir şey yok ki. Bu noktaya dış güçlerin yaptığı soykırım uygulamalarıyla geldik. Ekonomiye müdahale ediyorlar. 2023'ü göstermeyecekler. Lozan Antlaşması'nı. Dünyada 32 çeşit maden var, 29'u Türkiye'de ama işletme yönünden fakir yine Türkiye. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar”