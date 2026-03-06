ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası Orta Doğu’da artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde etkisini göstermeye başladı. Peki, Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 59.34 TL/LT

Motorin: 63.53 TL/LT

LPG: 30.49 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 59.18 TL/LT

Motorin: 63.37 TL/LT

LPG: 29.89 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 60.29 TL/LT

Motorin: 64.65 TL/LT

LPG: 30.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 60.58 TL/LT

Motorin: 64.93 TL/LT

LPG: 30.29 TL/LT