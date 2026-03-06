Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

6.03.2026 09:43:00
Haber Merkezi
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından jeopolitik tansiyonun yükselmesi, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Peki, Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası Orta Doğu’da artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde etkisini göstermeye başladı. Peki, Akaryakıta zam geldi mi? 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 59.34 TL/LT

Motorin: 63.53  TL/LT

LPG: 30.49 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 59.18 TL/LT

Motorin: 63.37 TL/LT

LPG: 29.89 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 60.29 TL/LT

Motorin: 64.65  TL/LT

LPG: 30.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 60.58 TL/LT

Motorin: 64.93 TL/LT

LPG: 30.29 TL/LT

