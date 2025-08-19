Akbank, Kadınlara Özel Ayrıcalıklı Bankacılık Platformunu Tanıttı

Akbank, kadın müşterilerinin finansal yaşamını kolaylaştırmak ve onlara özel ayrıcalıklar sunmak amacıyla “Akbanklı Kadınlar Platformu”nu hayata geçirdi. Platform, maaş taşıma avantajlarından finansal ödüllere, sağlık hizmet paketlerinden dijital eğitimlerdeki indirimlere kadar geniş bir ayrıcalık seti sunuyor.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanı Emre Çift, platformun kadınlara yönelik bankacılık hizmetlerinin yanı sıra sosyal fayda inisiyatifleri ve yaşamın farklı alanlarındaki ayrıcalıkları bir arada sunduğunu belirterek, “Akbanklı Kadınlar Platformu ile kadınların hayatlarına değer katmaktan ve bu yolculukta geliştirdiğimiz çözümlerle yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Platform kapsamında düzenli gelirlerini Akbank’a taşıyan kadınlar, “Kazanan Akbanklı Kadınlar” kampanyası ile ayda 1.000 TL, yılda 12.000 TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Ücretsiz mamografi, diyetisyen ve psikolog hizmetleri gibi sağlık ayrıcalıklarının yanı sıra kozmetik, sağlık ve güzellik sektörlerinde de özel fırsatlar sunuluyor.

Çocuk sahibi kadınlar için geliştirilen “Akbanklı Kadınlar Kazandıran Harçlık” uygulaması ise, çocuklarının hesaplarına düzenli harçlık yatıran annelere chip-para kazandırıyor.

Akbanklı tüm kadınlar, platforma Akbank Mobil uygulaması üzerinden Senin İçin menüsünde yer alan Kampanyalar ve Fırsatlar alanından kolayca ulaşabiliyor.