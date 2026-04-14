Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Muğla Milas’ta Limak Holding’in termik santrala kömür sağlamak için Akbelen Ormanlarının çevresindeki 6 köy için aldırdığı acele kamulaştırma sürecinde jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfini protesto ettiği için tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, 27 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme heyetine “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanan ve ardından Muğla Cezaevi’nden yaklaşık 300 km uzaklıktaki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne (Şakran) sevk edilen Esra Işık hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi ve Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

IŞIK'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Işık’ın avukatları Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Esra Işık’ın tutukluluğunun devamına karar verdiğini duruşmayı da 27 Nisan 2026 saat 10.00’a bıraktığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin kararına karşı itirazımız en kısa sürede yapılacaktır. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki müvekkilimizin keşif sırasındaki sözlerinin muhatabı yargı mensupları değil, yıllardır doğayı tahrip eden şirket yetkilileridir. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.