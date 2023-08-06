Akbelen direnişi 16. gününde: Tolga Çandar söyledi, İkizköylüler zeybek oynadı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:48

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:48

Akbelen direnişi 16. gününde de devam ediyor. Yurttaşlar ve yaşam savunucuları, İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan 'Büyük Buluşma' çağrısı için akın akın bölgeye giderken ortalık şenlik alanına döndü.

Sanatçı Tolga Çandar'ın saz çalıp şarkı söylediği anlarda bölgede bulunan yurttaşların zeybek oynadığı anlar kameralara yansıdı.