Akbelen direnişi 16. gününde: Tolga Çandar söyledi, İkizköylüler zeybek oynadı

Akbelen direnişinin 16. gününde İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan ‘Büyük Buluşma’ çağrısı için yaşam savunucuları ve aktivistler toplanmaya devam ediyor. Sanatçı Tolga Çandar'ın çaldığı şarkılar eşliğinde İkizköylülerin zeybek oynadığı anlar gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:48
Abone Ol google-news

Akbelen direnişi 16. gününde de devam ediyor. Yurttaşlar ve yaşam savunucuları, İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan 'Büyük Buluşma' çağrısı için akın akın bölgeye giderken ortalık şenlik alanına döndü.

Sanatçı Tolga Çandar'ın saz çalıp şarkı söylediği anlarda bölgede bulunan yurttaşların zeybek oynadığı anlar kameralara yansıdı.


Tolga Çandar akbelen direniş Zeybek

İlgili Haberler

Mücadelenin 16. günü: Akbelen'de 'Büyük Buluşma' başlıyor!

Mücadelenin 16. günü: Akbelen'de 'Büyük Buluşma' başlıyor!
CHP'den 'Akbelen' çağrısı: TBMM olağanüstü toplanıyor

CHP'den 'Akbelen' çağrısı: TBMM olağanüstü toplanıyor
Akbelen'i savunan kadınlar: Tek bir dal kalana kadar direneceğiz

Akbelen'i savunan kadınlar: Tek bir dal kalana kadar direneceğiz

En Çok Okunan Haberler