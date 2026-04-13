Akbelen direnişinin yedinci yılında tutuklanan Esra Işık’tan aracılığıyla mesaj: ‘Toprağımı savundum’

MUĞLA Milas’ta Limak Holding’in termik santrala kömür sağlamak için Akbelen Ormanlarının çevresindeki altı köy için aldırdığı acele kamulaştırma sürecine karşı direniş sürüyor. Davalara karşı tapu sahiplerine ve avukatlara bilgi verilmeden jandarma eşliğinde yapılan bilirkişi keşfini protesto ederken gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklamanın olduğu gün Işık ailesine ait olan arazilerde keşif yapılırken Esra Işık da Muğla Cezaevi’nden yaklaşık 300 km uzaklıktaki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne (Şakran) sevk edildi.

‘TEPKİM ŞİRKETEYDİ’

Akbelen direnişinin yedinci yılında tutuklanan ve adeta İzmir’e sürgün edilen Esra Işık, gazetemiz Cumhuriyet aracılığıyla mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. Gözaltına alındığı 30 Mart’taki bilirkişi keşfinde yaşananları, “Şirket, bugüne kadar defalarca her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu köyümüze dayattı. Acele kamulaştırmaların iptali için Danıştay’da davalarımız karar verilmeyi bekliyor, Anayasa Mahkemesi’nde zeytinlerin kaderini belirleyen yasanın iptali dosyası bekliyor. Ben ne yaptıysam köyümü, toprağımızı korumak için yaptım. Çünkü bugüne kadar şirketin hukuksuzluklarını müdahale ederek durdurduk. Ormanlar yanarken Akbelen Ormanı’nı nasıl koruduysak Akbelen’de kesim yaparlarken nasıl savunduysak, şimdiye kadar köyde büyüklerimden ne gördüysem, o gün ben de toprağımızı o şekilde savundum. Benim tepkim mahkeme heyetine değil, her şeyimizi elimizden almak isteyen şirketeydi. Tepki gösterdiğim araçta mahkeme heyetinin olduğuna dair hiçbir ibare, resmi plaka yoktu. Jandarmaya ‘Burada keşif mi yapılıyor’ diye sorduk. Jandarma ‘Yok, keşif yapılmıyor’ dedi. Araç uzaklaştıktan sonra yanıma gelerek ‘Mahkeme heyetine tepki gösterdin’ dedi. Gece de evimden gözaltına alındım” diyerek anlattı.

‘GÖZÜM ARKADA DEĞİL’

Annesi Nejla Işık ve İkizköylülerin direnişinin kendisine güç verdiğinin aktaran Esra Işık, “Mücadelemiz iyi olduğu müddetçe ben de iyiyim, iyi olmaya devam edeceğim. Herkesin haklılığımızı görmesi, dört koldan destek vermesi bana can suyu oluyor. Köyüme, mücadelemize bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

‘BİZ BİTTİ DEMEDEN...’

Esra Işık, tüm yaşam savunucularına da “Akbelen demek memleket demektir. Bu günlerde sesimiz duyan herkesin Akbelen’e memlekete sahip çıkmasını , orayı yalnız bırakmamasını diliyorum. İçeriden gördüğüm kadarıyla mücadeleye sahip çıkılmış durumda. Kazanana kadar bu direnişe herkesin sahip çıkmasını diliyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecek” mesajını iletti.