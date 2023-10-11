Akbelen için Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüyüş başladı
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan davaların duruşması bugün Muğla İdare Mahkemesi’nde yapılacak. Tüm doğaseverleri yürüyüşe çağıran köylüler, mahkemeye doğru sabah saatlerinde yürüyüşe geçti.
Limak Holding ve İÇTAÇ’ın ortak projesi olan YK Enerji’ye kömür sağlanması için Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümünün kesimine 24 Temmuz’da başlanmıştı.
Bugün İkizköylüler tarafından açılan orman kesim iptali, ruhsat genişletme iptali ve açık maden ocağı işletme iptali davası Muğla İdare Mahkemesi’nde görülecek.
"AKBELEN'DEN VAZGEÇMİYORUZ"
Mahkeme öncesi basın açıklaması düzenleyen İkizköylüler, “Akbelen’den vazgeçmiyoruz” dedi. Yaşam savunucuları ve köylüler ardından mahkemeye doğru yürüyüşe geçti.
AVUKAT ATAL: MİLAS SAVCILARI GÖZ YUMDU
Avukat İsmail Hakkı Atal, alanda yaptığı konuşmada, "Akbelen direnişi, İkizköy'ün mücadelesi, Türkiye'de kanunların nasıl bypass edildiğini, kanunların nasıl uygulanmadığını en güzel gösteren örnek oldu. Kanun, '3 kilometreden fazla yakın mesafede maden çıkarılamaz' demesine rağmen, 10 metre ötede maden çıkarttılar. Milas savcıları göz yumdu, Muğla İdare Mahkemesi gözlerini kapattı. Bir an önce yargıda reform gerekli. Bu mahkemeler emir komuta zinciri altında çalışan mahkemelerdir" ifadelerini kullandı.
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