Bilirkişi heyeti Akbelen'de!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Bodrum’un önemli su kaynaklarından olan Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümü, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için 24 Temmuz’da kesilmeye başlandı. Ormandaki ağaçların katledilmesine karşın köylüler ve yaşam savunucuları iki senedir olduğu gibi alanda nöbet tutmaya devam ediyor.

Geçen günlerde, 93 yaşındaki Hasan Demir’in sahibi olduğu ve İkizköylülerin Akbelen nöbeti sırasında kullanması için tahsis ettiği alana jandarma girdi. Alanın barikatla çevrelenmesinin ardından çadırlar söküldü. Özel ve tapulu araziye hafriyat kamyonları mıcır döktü. Ayrıca karakol olarak kullanılmak üzere konteyner koyuldu. Bunun üzerine avukat Arif Ali Cangı, Demir’in arsasının işgaline ilişkin dava açtı. Açılan davada dün bilirkişi heyet bölgeyi gezdi.

YK ENERJİ YAZMIŞLAR

Keşif yapılacak alana avukat ve tarla sahipleri alınmadı. Alana sadece İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık ve avukat Arif Ali Cangı’nın girmesine izin verildi. Dava dosyasında vekaleti olan avukat Pınar Gayretli de alana alınmadı. Gayretli, “Alana alınmamamın hukuken bir sebebi yok. Bu hukuka aykırı emirdir. Jandarmanın burada durması da bir suçtur” dedi.

Demir’in kızı Nadife Eser ise “Kendi tapulu yerimize giremiyoruz. Bu köylüye çektirdikleri yeter. Köylünün derdini dinleyen yok” diyerek tepki gösterdi. Keşfin ardından açıklama yapan avukat Cangı, “İçeride adeta düşman işgalinden kurtarılmış bir alan görüntüsü var. Oraya konulan konteyner, üzerinde sallanan bayrak ve önüne dökülen mıcırla bu görüntüyü vermeye çalışıyorlar. İçerideki jandarma karakolu olarak kullanılan konteynerin üzerinde de YK Enerji yazıyor. Mahkemeden talepte bulunduk ancak delil tespit konusu değil diyerek reddettiler” ifadelerini kullandı.