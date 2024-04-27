Akbelen köylülerinden Başkan Ahmet Aras’a ziyaret

Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:32

Güncelleme: 27.04.2024 - 16:32

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı direnen köylüler, 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretçiler arasında direnişin simgelerinden olan ve yerel seçimlerde İkizköy Muhtarı olan Nejla Işık da yer aldı.

IŞIK: AKBELENİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETTİK, EDECEĞİZ

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ziyarette, “İkizköy Çevre Komitesinin aldığı kararla İkizköy muhtarlığına aday oldum ve hemşehrilerimizin desteği ile kazandık. Köyümüzü madene teslim etmeyeceğiz. Çünkü Akbelen ormanları Muğlamız, ülkemiz ve en önemlisi çocuklarımız için her şeyden daha değerli. Bugün ziyarette Ahmet başkanımıza Akbelen ormanlarının mis gibi havasında yetişen çam balını, polenini, verimli topraklarımızda yetişen buğday ve cevizimizle yaptığımız baklavamızı getirdik. Bu zenginliklerimizin, tatlarımızın, değerlerimizin yok olmaması için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bizlerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’a da destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: AKBELEN MÜCADELE VE ZAFER DEMEK

Akbelen köylülerinin ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Akbelen mücadelesinin tüm Türkiye tarafından benimsendiğini, desteklendiğini söyledi ve Akbelen mücadelesinin neferlerinin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ahmet Aras; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk; “Üreten köylü milletin efendisidir” demiştir. Bugün İkizköy Akbelen’de yaşananlar yine Ata’mızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Akbelen köylüleri topraklarına sahip çıkarak, Türk Milleti’nin de desteğini alarak nasıl milletin efendisi olunacağını herkese gösterdiler. İkizköy mücadelesinin simgelerinden Nejla Işık’ı sandıkla, demokrasi ile kendilerine muhtar yaptılar. Verimli topraklarına göz koyanlara mücadeleleri ile efendinin kim olduğunu gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı mücadeleleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Akbelen’in yemyeşil ormanlarında, doğal ortamında yetişen balını, polenini bizlere hediye ettiler. O ormanlarımız olmasa bu zenginliklerimiz ne yazık ki yok olacak. İşte buralara göz koyanların göremedikleri bu. Akbelen demek tertemiz hava, yemyeşil orman, her derde deva bal ve polen demek. Aynı zamanda Akbelen demek kadını, erkeği, yaşlısı, genci ile cesaretle mücadele ve zafer demek” diye konuştu.

Ziyarette Akbelen köylüleri Başkan Ahmet Aras’a Akbelen ormanlarından elde edilen çam balını, polenini, verimli topraklarında yetişen buğdayı ile yoğrulan yine Akbelen’in cevizi ile lezzetlenen baklava hediye etti.