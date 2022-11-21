STK'lerden Akbelen ve İkizköylüler için 'Adalet' eylemi

21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:59

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan verilen Akbelen Ormanı kesim iznine karşı direnişlerini sürdürüyor. Nöbetin başladığı 17 Temmuz’da jandarma ve kolluk gücünün orantısız müdahalesine direndikleri gerekçe gösterilerek mukavemet davası açılan yöre kadınlarının duruşması 2 Şubat 2023’e ertelendi.

Milas Adliyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri yöre halkının topraklarını savunduğu gerekçesiyle açılan davayı protesto etti.

Adliye önünde okunan basın açıklamasında, “Haksızca suçlanan ama cesurca yaşam alanlarını savunmaktan vazgeçmeyen İkizköy sakinleri ile birlikte olduğumuzu, meşru mücadelelerinde yanlarında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Anayasal haklarımıza ve yasalara dayanarak verdikleri meşru mücadelelerinde bugün de yarın da her zaman yanlarında olacağız. Bir yılı aşkın süredir Akbelen Ormanını gece gündüz çadır nöbeti tutarak koruyan, terk etmeyen İkizköylü dostlarımızla omuz omuza dayanışma içindeyiz” denildi.

“İKİZKÖYLÜLER’İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Verdikleri mücadeleyle yalnızca Akbelen Ormanları’nı değil bölgedeki ekosistemini ve Bodrum'un su kaynaklarının da korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yaşam alanı savunucularını İkizköylüler ile dayanışmak, Akbelen Ormanı’nı savunmak için Aralık ayı boyunca nöbetlerine destek vermeye, yanlarında olmaya davet ediyoruz. 491 günden beri zorlu direnişlerini sürdüren İkizköylüler’i yalnız bırakmayacağız! Akbelen Ormanını vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasına imza atan STK’ler şu şekilde:

Ekoloji Birliği, İklim Adaleti Koalisyonu, Muğla Çevre Platformu, Kazdağları Ekoloji Platformu, Yeşil Yaşam İnisiyatifi, Burhaniye Çevre Platformu, Yeşil Direniş Ekoloji, Yaşam Gazetesi, Ekoloji Derneği, İkizdere Dernekler Federasyonu, Validebağ Direnişi, Güllük Körfezi Koruma Platformu, Malatya Çevre Platformu, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Yenifoça Forum, Artur Çevre Platformu, Yeşil Sol Parti Milas Örgütü, Sol Parti Milas Örgütü, EMEP Milas Örgütü, İKEP, HDK Muğla İl Örgütü, HDP Muğla İl Örgütü, Tarlabaşı Dayanışma, Bakırtepe Çevre Platformu, Milas 78'liler'i, Doğanın Çocukları, SYKP Muğla İl Örgütü, TİP Muğla İl Başkanlığı, DİSDER, Mandalya Çevre Platformu, Yeryüzü Ekoloji, İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Geliştirme Proje Üretim Uyg.Ve İşl. Koop., İzmit Yerel Gündem 21 Çevre Geliştirme Proje Üretim Uygulama ve İşletme Kooperatifi, Divriği Yaşam ve Doğa Platformu.