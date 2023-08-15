‘Akbelen’de anayasal suç işlendi’
Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 760 dönümlük bölümü YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması amacıyla 24 Temmuz’da kesilmeye başlandı.
Orman toprağının madenleştirilmemesi için nöbetin sürdüğü bölgede hukuki süreç de devam ediyor. Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, döneminin Muğla valisi olan Orhan Tavlı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Limak Holding sahibi Nihat Özdemir, İÇTAŞ’ın sahibi İbrahim Çeçen ve YK Enerji’nin CEO’su Serhat Dinç hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
ERDOĞAN’A YANIT
Başvuruda şüphelilerin anayasanın 3. maddesindeki “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs” suretiyle anayasal suç işlediği dile getirildi. Suç duyurusunun ardından Akbelen direnişindeki yurttaşlar tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akbelen’de direnenlere “Bir avuç marjinal” demesine yanıt veren İkizköylü Aytaç Yakarı, “Ben şalvar da giyerim, yazma da takarım, başımdaki yazmayı da atarım. Hürriyet benim elimde değil mi? Ben kimsenin giydiğine, yediğine karışmıyorum. Evet marjinalim, havamı, toprağımı, suyumu koruyacağım” dedi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Akbelen’deki direniş alanına gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişinin kolluk kuvvetlerince engellenmesine tepki gösterdi. l İSTANBUL
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