37 oy farkla reddedilmişti: TBMM'deki Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış
CHP’nin TBMM'de Akbelen için genel görüşme açılması talebine yönelik önerge önceki gün 37 oy farkla reddedildi. Hukuksuzca cezaevinde tutulduğu için görüşmelere katılamayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ek olarak; görüşmelere 36 muhalefet milletvekilinin daha katılmadığı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için dün olağanüstü toplandı.
AKP - MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ
Genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı. Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verdi.
37 MUHALEFET VEKİLİ KATILMAMIŞ
Öte yandan olağanüstü toplantıya 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı.
CHP’den 6 milletvekili, YSP’den 15 milletvekili, İYİ Parti’den 6 milletvekili, DEVA’dan 3 milletvekili, TİP’ten 2 milletvekili (Can Atalay hukusuzca cezaevinde tutulduğu için katılamıyor), Demokrat Parti’den 2 milletvekili, DBP’den 2 ve HDP’den 1 milletvekili katılmadı.
Bir tek Saadet Partisi’nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan TBMM’de vergi zamları için genel görüşme önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıkmıştı.
Oylamadaki yakın fark dikkat çekerken, İYİ Parti’den 10, CHP’den 7, DEVA Partisi’nden 2, DP’den 1, YSP’den 24, TİP’den 1 (Can Atalay) milletvekili oylamaya katılmamıştı.
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