Akçadağ’da 2 ayrı yangın
Malatya’nın Akçadağ ilçesi kırsalında meydana gelen 2 ayrı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı ve Çevirme Mahallelerinde biri ev diğeri kiler olmak üzere iki ayrı noktada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Yaralananın olmadığı yangınlarda maddi hasar meydana geldi.
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