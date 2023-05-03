Akçakoca Devlet Hastanesi yıkım kararına karşın hâlâ hizmette

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Cumhuriyet, söz konusu kararın yer aldığı rapora ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın 28 Şubat 2022’de Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda Akçakoca Devlet Hastanesi binasının 2007 Deprem Yönetmeliği’ne uymadığına dikkat çekildi. Söz konusu yazıda, “Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu’nca, mezkur binanın 2007 Deprem Yönetmeliği’ne uymadığı, güçlendirme ihtiyacının bulunduğu, güçlendirilerek kullanılmasının ekonomik olmayacağı, Sağlık Bakanlığı hizmet standartlarına ve genelgelerine fonksiyonel olarak uyum sağlamadığı gibi hususlar nedeniyle mevcut binanın yıkılması uygun görülmektedir” ifadeleri yer aldı. Hastanenin hasarlı kısımlarının sıvanıp boyanarak gizlendiğini iddia eden Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Düzce İl Temsilcisi Cemal Yılmaz, binanın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

KOLONLARI SIVADILAR

Yılmaz, “23 Kasım 2022 depremi sonrası, hastanenin durumuna ilişkin SES, 30 Kasım 2022’de bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamanın ardından hastanenin kolonlarının sıvanıp boyandığını öğrendik. Binanın yıkım kararı olmasına karşın tahliyesi yapılmıyor ve hastalar bakılmaya devam ediyor” dedi.