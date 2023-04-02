Akçakoca'da tek katlı ahşap ev çöktü, enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Saniye Kaya (83), yaralandı.
Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde önceki akşam saat 22.00 sıralarında Saniye Kaya'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap, bilinmeyen nedenle çöktü.
Yaşlı kadın enkaz altında kalırken, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardıma koştu.
TEDAVİYE ALINDI
Kaya, köylüler tarafından ahşap evin enkazından çıkarılıp, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!