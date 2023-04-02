Akçakoca'da tek katlı ahşap ev çöktü, enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:37

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:39

Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde önceki akşam saat 22.00 sıralarında Saniye Kaya'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap, bilinmeyen nedenle çöktü.

Yaşlı kadın enkaz altında kalırken, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardıma koştu.

TEDAVİYE ALINDI

Kaya, köylüler tarafından ahşap evin enkazından çıkarılıp, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.