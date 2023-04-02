Akçakoca'da tek katlı ahşap ev çöktü, enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Saniye Kaya (83), yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:37
Akçakoca'da tek katlı ahşap ev çöktü, enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Abone Ol google-news

Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde önceki akşam saat 22.00 sıralarında Saniye Kaya'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap, bilinmeyen nedenle çöktü.

Yaşlı kadın enkaz altında kalırken, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardıma koştu.

TEDAVİYE ALINDI

Kaya, köylüler tarafından ahşap evin enkazından çıkarılıp, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


ahşap ev enkaz

İlgili Haberler

Samsun'da ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu

Samsun'da ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu
Depremzedeleri satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanıyla dolandırıcılığa 17 gözaltı

Depremzedeleri satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanıyla dolandırıcılığa 17 gözaltı
Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi

Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi

En Çok Okunan Haberler