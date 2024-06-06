Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi
Son dakika gelişmesi... Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 22.22'de gerçekleşen depremin derinliği 16,3 km olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'NİN PAYLAŞIMI
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 6, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/oznflQLpVL
06.06.2024, 22:22:00 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 16.3 km#Kandilli
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