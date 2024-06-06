Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi

Son dakika gelişmesi... Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:00
Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22.22'de gerçekleşen depremin derinliği 16,3 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'NİN PAYLAŞIMI

 


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