Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:13
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Buna göre deprem, 18.64 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


afad haberleri deprem haberleri Son dakika haberleri Bingöl haberleri

İlgili Haberler

Ardahan'da deprem!

Ardahan'da deprem!
Deprem mi oldu? 6 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 6 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Hatay'da depremzedelere polis müdahalesi: 4 kişi gözaltına alındı

Hatay'da depremzedelere polis müdahalesi: 4 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler