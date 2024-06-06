Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 18.64 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-06
Saat:15:02:38 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:40.87222 E
Derinlik:18.64 km
Detay:https://t.co/JeMUFZfgaA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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