Son Dakika... AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:13

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Buna göre deprem, 18.64 kilometre derinliğinde meydana geldi.