Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:38
Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem
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Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 18:23'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.8 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN PAYLAŞIMI

 


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