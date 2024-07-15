Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem

Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:38

Güncelleme: 15.07.2024 - 18:42

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 18:23'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 6.8 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN PAYLAŞIMI