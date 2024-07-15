Akdeniz'in Girit Adası açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 18:23'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 6.8 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN PAYLAŞIMI
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 15, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/RRqCB6wcgt
15.07.2024, 18:23:17 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.8 km#Kandilli
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