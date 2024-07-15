Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Temmuz Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 15 Temmuz Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:15
Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Temmuz'da meydana gelen depremler...

15 TEMMUZ PAZARTESİ MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.07.15 06:00:18  36.3200   29.7340        3.6      -.-  1.2  -.-   KASABA-KAS (ANTALYA)                            

2024.07.15 05:28:02  40.8803   31.6515        5.0      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                              

2024.07.15 04:04:36  38.0858   37.6668        8.9      -.-  1.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.07.15 03:43:30  38.4567   37.4617       12.2      -.-  0.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2024.07.15 03:43:28  38.7595   37.4688        4.7      -.-  0.7  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              

2024.07.15 03:25:11  38.5215   26.7638        7.2      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2024.07.15 03:20:02  37.7505   26.8033       16.5      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                       

2024.07.15 03:01:30  37.8292   26.8210        4.5      -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.07.15 02:47:35  39.2735   39.8783        6.7      -.-  2.1  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                      

2024.07.15 02:35:56  38.2732   38.5607        5.6      -.-  1.6  -.-   TANISIK-(MALATYA)                               

2024.07.15 02:24:38  38.5518   37.4917        5.6      -.-  0.8  -.-   DARENDE (MALATYA)                               

2024.07.15 02:17:03  38.4548   37.3147        5.0      -.-  1.0  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.07.15 02:16:52  35.9547   31.6197        8.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

2024.07.15 01:55:12  38.3322   38.5803        6.4      -.-  1.7  -.-   BULUTLU-(MALATYA)                                

2024.07.15 01:54:59  39.6697   27.9118       10.6      -.-  1.4  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                              

2024.07.15 01:32:21  38.9200   41.0760        5.2      -.-  2.3  -.-   ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)                          

2024.07.15 01:21:30  37.0902   30.4082        5.8      -.-  1.4  -.-   KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)                    

2024.07.15 01:04:39  38.6653   43.1507        8.2      -.-  1.4  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                 

2024.07.15 00:51:57  38.7130   37.4600       23.7      -.-  0.6  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.07.15 00:25:12  34.7935   24.8710        5.7      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    


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