Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.21 sıralarında Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerine 11.8 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 25, 2023
AKDENIZ https://t.co/H1bOIKyOQm
25.05.2023, 10:21:30 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 11.8 km#Kandilli
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