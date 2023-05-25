Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:10

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:10

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.21 sıralarında Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerine 11.8 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.