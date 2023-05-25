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Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:10
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.21 sıralarında Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin yerine 11.8 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


Akdeniz deprem Kandilli Rasathanesi

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