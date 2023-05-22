2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Adana'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:49
Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


AFAD son depremler deprem Adana

İlgili Haberler

THY'de deprem bölgelerine uçak bileti ne kadar? THY sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar devam edecek?

THY'de deprem bölgelerine uçak bileti ne kadar? THY sabit fiyat uygulaması ne zamana kadar devam edecek?
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler