Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da saat 22.11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, yerin 7.77 kilometre derinliğindeki deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Nicosia
Tarih-Saat : 26.04.2022, 22:11:37 TSİ
Enlem : 34.9020 N
Boylam : 32.7058 E
Derinlik : 7.77 km
Detay : https://t.co/nGG3HZxrnI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de yerin 9.1 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 26, 2022
AKDENIZ https://t.co/cWEnkItmy1
26.04.2022, 22:11:30 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 9.1 km#Kandilli
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