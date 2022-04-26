Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da saat 22.11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 22:44
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, yerin 7.77 kilometre derinliğindeki deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de yerin 9.1 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.


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