Akdeniz'de balık ağına kilolarca esrar takıldı

12 Nisan 2022 Salı, 10:27

Doğu Akdeniz açıklarında Mersin’in sınırlarında balıkçıların ağına 62 kilogram esrar takıldı, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi açıklarında Akdeniz’de avlanan balıkçılar ağı çektiklerinde bir paketle karşılaştı. Paketi ilk başta çöp zanneden, ardından içinde bir şey olduğunu düşünen tayfalar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye giden ekipler, paketi incelediğinde içerisindeki maddenin esrar olduğunu tespit etti.

Güvenlik güçleri 62 kilogram olduğu öğrenilen uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlattı.