Sivas’ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 13:36

Jandarma timleri tarafından Sivas’ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 18 yaşındaki N.D. isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.



