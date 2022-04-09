Sivas’ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.
Jandarma timleri tarafından Sivas’ın Suşehri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bugün günün ilk saatlerinde Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 18 yaşındaki N.D. isimli bir gencin valizinde 2 kilo 50 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs savcı talimatı ile gözaltına alındı.
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