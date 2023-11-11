Akdeniz'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:20

Güncelleme: 11.11.2023 - 13:20

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HELEN-KIBRIS DALMA-BATMA ZONU..."



Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada, şunları kaydetti:

Arkadaşlar Oniki Adalar’da (Kalimnos) ve Antalya Körfezi’nde (Alanya açıkları) 4,3 ve 4,1 depremler oldu. Her iki depremin nedeni de Helen-Kıbrıs Dalma-batma zonu. Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor, sevgiyle.