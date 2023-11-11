Akdeniz'deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de meydana gelen depremle ilgili "Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor, sevgiyle" açıklamasında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"HELEN-KIBRIS DALMA-BATMA ZONU..."
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada, şunları kaydetti:
Arkadaşlar Oniki Adalar’da (Kalimnos) ve Antalya Körfezi’nde (Alanya açıkları) 4,3 ve 4,1 depremler oldu. Her iki depremin nedeni de Helen-Kıbrıs Dalma-batma zonu. Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor, sevgiyle.
Arkadaşlar Oniki Adalar’da (Kalimnos) ve Antalya Körfezi’nde (Alanya açıkları) 4,3 ve 4,1 depremler oldu. Her iki depremin nedeni de Helen-Kıbrıs Dalma-batma zonu. Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor, sevgiyle.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 11, 2023
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