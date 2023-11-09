4.8'lik depremin ardından... Naci Görür'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Hatay’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu(Hart.). Bu deprem daha öce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok, sevgiyle. pic.twitter.com/ASJaX1nf27— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 9, 2023
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