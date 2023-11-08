Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Naci Görür'den açıklama!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:17

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:18

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 8.3 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve birkaç kentte hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Balıkesir Erdek’te saat 23.05’te deprem meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD ise depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, “Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.