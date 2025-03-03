Manisa'da et yüklü TIR demir bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar’ın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjdeki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'da et yüklü TIR demir bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:50

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Çobanhasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özcan Türker (37) yönetimindeki 34 SE 6076 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası tırın kupası ağır hasar alırken, sürücü Özcan Türker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Manisa #kaza

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