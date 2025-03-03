Mersin'de acı olay: Motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Ramazan kurtarılamadı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:21

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:22

Kaza, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı’nda Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Sınay (22) idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sınay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.