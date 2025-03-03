Mersin'de acı olay: Motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Ramazan kurtarılamadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mersin'de acı olay: Motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Ramazan kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:21

Kaza, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı’nda Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Sınay (22) idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sınay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Mersin #Ambulans

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