Akılalmaz olay: Telefonla konuşan kişi sinir krizi geçirip kendini vurdu

Çorum’da telefonla konuştuktan sonra sinir krizi geçiren 24 yaşındaki kişi, pompalı tüfek ile kendini vurarak ağır yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 07:43
Akılalmaz olay: Telefonla konuşan kişi sinir krizi geçirip kendini vurdu
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Çorum'da Bahçelievler Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi üzerinde telefonla konuşan Alican K. (24) sinir krizi geçirerek pompalı tüfek ile kendini vurdu.

Silah sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olaydan sonra ağır yaralanan Alican K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Cadde bir süre trafiğe kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 

 


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