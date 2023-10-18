İstanbul'da silahlı saldırı: Hedefi karıştıran tetikçi yanlış kişiyi vurdu!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:29

İstanbul'da 1 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy’de iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle Burak G. (19) ile Sami Yusuf Ö. arasında husumet oluştu.

Burak G., husumetlisi Sami Yusuf Ö.’yü takibe aldı. Olay günü husumetlisinin çay bahçesinde olduğunu gören Burak G., tetikçisini arayarak Sami Yusuf Ö.’yü tarif etti. Çay bahçesine gelen tetikçi, Sami Yusuf Ö. yerine ona benzettiği Eymen T.’yi bacağından ve kurşunun sekmesi sonucu yan masada oturan Gülbeyaz K.’yı da kalçasından silahla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HUSUMETLİSİNİ DE VURDU

Olayın ardından tetikçi hızla uzaklaşırken, azmettirici Burak G. onu motosikletine alarak kaçırdı. Ancak Sami Yusuf Ö.’nün peşini bırakmayan Burak G., yaklaşık yarım saat sonra çay bahçesinden 1 kilometre ileride husumetlisini yeniden gördü. Bunun üzerine Burak G.’nin motosikletinden indirdiği tetikçi, Sami Yusuf Ö.‘yü silahla bacaklarından yaraladı. Olayın ardından tetikçi ve azmettirici motosikletle kaçtı. Yaralanan Sami Yusuf Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayların ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, tetikçinin çay bahçesine bir motosikletle bırakıldığını ve olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Titizlikle tüm ayrıntıları ortaya çıkartan polis, tetikçinin Ahmet Ş. olduğunu belirledi.

Tetikçinin Kağıthane Çağlayan’daki evine baskın düzenleyen polis onu yakalarken, yapılan aramalarda ise gerçekleştirmiş olduğu farklı olaylarda üzerinde bulunan kıyafetleri ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda Burak G. de Halıcıoğlu’nda bulunan bir otoparkta yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Kulaksız’ta mezarlık içerisinde bulunan kümeste ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Burak G.’nin Sami Yusuf Ö. ile aralarında husumet olduğu, saldırıyı Ahmet Ş.’ye yaptırmak istediği fakat Ahmet Ş.’nin Sami Yusuf Ö.’yü tanımadığı için olay tarihinde çay bahçesinde bulunan Eymen T.’yi giyimi sebebiyle benzeterek yaraladığı ortaya çıktı.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili emniyette ifadeleri alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs”, "kasten silahlı yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.