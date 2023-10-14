Akılalmaz yöntem: Kargo ile gönderilen rahlelerden 'kaçak telefon' çıktı
Adana’da polis ekipleri, kargo şubesinden çıkan şüpheli S.A.'nın teslim aldığı kolideki rahlelerin içine gizlenmiş 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kargo şubesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.
Şubenin önünde fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli S.A.’nın adına gelen koliyi alıp, çıkmasının ardından harekete geçti. Polis, motosikletle adresten ayrılan S.A.’yı durdurup, gözaltına aldı.
EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Açılan kolideki 4 rahlenin içine zulalanmış gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!