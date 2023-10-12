Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:40

Kesintisiz olarak 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazların bağlantısı kesiliyordu. Yani bir akıllı telefonu 7 yıl boyunca kullanmazsanız IMEI numarası devre dışı bırakılıyordu. Şimdi ise bu durum değiştirildi.

Peki 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 1 yıl içinde kullanılmayan telefonlar ne zaman kapanacak?



1 YIL KULLANILMAYAN TELEFONLAR KAPANACAK MI?

Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre artık 1 yıl boyunca kullanılmayan yani hiçbir haberleşme hizmeti almayan telefonlar kapanacak. Kapanan telefonlar siyah listeye eklenecek ve IMEI numaraları devre dışı bırakılacak.

1 YIL BOYUNCA KULLANILMAYAN TELEFONLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle kullanılmayan telefonlar 24 saat içerisinde kapatılacak.

KAPANAN TELEFONLAR NASIL TEKRARDAN AÇILIR?

Tekrardan kullanılmak istendiğinde ise abone numarası kullanılarak tekrardan açılması gerekecek. Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK’ye başvuru yapılabilecek.