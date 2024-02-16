Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık... 'PTT görevlisiyim' diyerek boş senet imzalattı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:32

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:27

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dolandırıcıların yöntemi ''Bu kadar da olmaz'' dedirtti.

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak yurttaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.

Kâğıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. adlı şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.