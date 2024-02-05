Akıma kapılan 20 yaşındaki demirci ustası, yaşam savaşını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta çalışırken üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Özgür Akkaya (20), 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:22
Akıma kapılan 20 yaşındaki demirci ustası, yaşam savaşını kaybetti
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Olay, 10 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Akkaya’nın burada duran kalbi, yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. 

Yoğun bakım ünitesine tedavisi süren Akkaya, dün gece yaşamını yitirdi.

Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 


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