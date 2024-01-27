Aksaray’da iş cinayeti… Geri dönüşüm havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında dengesini kaybedip havuza düşen Cuma Ağıl (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 17:54
Aksaray’da iş cinayeti… Geri dönüşüm havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, saat 12.30 sıralarında, organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. 

Çalışırken dengesini kaybedip geri dönüşüm havuzuna düşen işçi Cuma Ağıl, yaralandı. 

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ağıl, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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