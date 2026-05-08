Akıma kapılmıştı... 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

8.05.2026 14:54:00
DHA
Bartın'da, 10 gün önce elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki bakım onarım işçisi Ramazan Yeşilsu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyünde 28 Nisan’da acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; elektrik hattı yenileme ve bakım çalışmaları sırasında akıma kapılan Ramazan Yeşilsu (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilsu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ankara’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ramazan Yeşilsu, tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Yeşilsu’nun cenazesinin, Amasra ilçesine bağlı İnciğez köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Denizli'de iş cinayeti: İnşattan düşen duvar ustası hastanede hayatını kaybetti Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan duvar ustası Tarkan Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin’de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan çarpıcı iş cinayeti raporu: Önlenebilir sebeplere rağmen 37 bin işçi hayatını kaybetti CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan hak ihlalleri raporu, Türkiye'de iş cinayetlerinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. 2002-2026 döneminde en az 36 bin 987 işçinin önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.