Akıma kapılmıştı... 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyünde 28 Nisan’da acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; elektrik hattı yenileme ve bakım çalışmaları sırasında akıma kapılan Ramazan Yeşilsu (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilsu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ankara’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ramazan Yeşilsu, tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Yeşilsu’nun cenazesinin, Amasra ilçesine bağlı İnciğez köyünde toprağa verileceği öğrenildi.