Akın Gürlek’in açtığı davada karar: Cem Aydın 60 bin TL tazminat ödeyecek

17.02.2026 14:42:00
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a açtığı 100 bin TL’lik tazminat davası sonuçlandı. İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aydın’ın 60 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan “Seyyar Giyotin’in Anatomisi: Akın Gürlek” başlıklı videoyu yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, 20 Ocak’ta Ankara’dan İstanbul’a getirildi ve ifadesine başvuruldu.

“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen Aydın, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandı. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat’ta görülen son duruşmada Aydın’a; “hakaret” suçlamasından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, Aydın hakkında yöneltilen “hedef gösterme” suçlamasından ise beraat kararı verdi. Aydın’ın yurt dışı çıkış yasağı, karar kesinleşince kalkacak.

Aydın hakkındaki dava devam ederken, 15 Eylül'de görülecek üçüncü duruşması öncesi, Gürlek Aydın 100 bin TL değerinde bir tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, "Davacı müvekkil Akın Gürlek'in uğradığı hakaret ve haksız ithamlar sonucu yaşadığı üzüntü nedeniyle davalıdan 100 bin TL tazminatın faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gideri ve karşı vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Tazminat davası bugün İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme 100 bin TL ceza istenen davayı kısmen kabul ederek, Aydın’ın 60 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

