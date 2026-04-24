Akın Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş açıklaması: 'Hiçbir adli vaka sahipsiz değil'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne ziyareti kapsamında bulunduğu Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturması nedeniyle yeniden gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümleri hakkında konuştu. Gürlek, iki şüpheli ölümün de üzerine gidileceğini açıkladı.

"HİÇBİR ADLİ VAKA SAHİPSİZ DEĞİL"

Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.

Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır."

Gürlek ayrıca söz konusu davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarına ve savcılara teşekkürlerini iletti.