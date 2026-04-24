Akın Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş açıklaması: 'Hiçbir adli vaka sahipsiz değil'

24.04.2026 11:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne ziyareti kapsamında bulunduğu Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturması nedeniyle yeniden gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümleri hakkında konuştu. Gürlek, iki şüpheli ölümün de üzerine gidileceğini açıkladı.

"HİÇBİR ADLİ VAKA SAHİPSİZ DEĞİL"

Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.

Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır."

Gürlek ayrıca söz konusu davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarına ve savcılara teşekkürlerini iletti.

Akın Gürlek'ten dikkat çeken açıklama: 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor' Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor" dedi.
Rojin Kabaiş'in babasından Gülistan Doku'nun ailesine destek ziyareti: Doku ailesinden yeni dilekçe Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek için Tunceli’ye geldi. Kızının dosyasında 2 erkek DNA'sı tespit edildiğini söyleyen Kabaiş, Van Valisi'nden destek istedi. Doku ailesi ise şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in annesi hakkında tutuklama talebiyle dilekçe verdi.
Rabia Naz'ın babasından adalet çağrısı: 'Bu süreç bizim için umuttur' Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verilen Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ‘Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor’ açıklamasına ilişkin “Umutluyum; gelinen süreç, tüm toplumun takibinde. Bu süreç bizim için umuttur” dedi.