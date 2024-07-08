Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılan F.Ü.’yü (12) kurtarmak isteyen İ.A. (17) de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuklardan İ.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:10
Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
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Cizre ilçesinde öğle saatlerinde Yeni Köprü mevkisindeki Dicle Nehri’ne giren F.Ü., akıntıya kapıldı. F.Ü.’nün suda çırpındığını gören İ.A. da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak İ.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler, suya girerek F.Ü. ile İ.A.’yı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan F.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, İ.A.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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