Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılan F.Ü.’yü (12) kurtarmak isteyen İ.A. (17) de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan çocuklardan İ.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cizre ilçesinde öğle saatlerinde Yeni Köprü mevkisindeki Dicle Nehri’ne giren F.Ü., akıntıya kapıldı. F.Ü.’nün suda çırpındığını gören İ.A. da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak İ.A. da boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekiler, suya girerek F.Ü. ile İ.A.’yı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan F.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, İ.A.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- 1 yurttaş hayatını kaybetti
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme